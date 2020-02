“Mantenere la calma, non farsi prendere dal panico”

Le raccomandazioni delle Istituzioni per il Covid-19

di Letizia Pini

SIENA. “ Non farsi prendere dal panico”. Questa la raccomandazione del Sindaco di Siena alla conferenza stampa che si è tenuta oggi davanti al Pre-Triage del Pronto Soccorso dell’Ospedale Le Scotte di Siena alla presenza del magnifico rettore Francesco Frati, del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Valtere Giovannini e del direttore sanitario Roberto Gusinu.

“Le Istituzioni tutte stanno lavorando assieme per garantire la massima attenzione e sicurezza” – ha sottolineato il Sindaco.” Non prendere d’assalto i supermercati. Cerchiamo di vivere una vita normale di relazione con tutte le cautele del caso. Con civiltà. Questo, l’Ospedale Le Scotte, è un’eccellenza. Chiederemo fortemente alla Regione Toscana di mantenerla ed eventualmente di potenziarla anche se è già un’eccellenza assoluta di cui i cittadini senese sono soddisfatti.”

Nella conferenza stampa è stato messo in evidenza come l’ospedale, l’azienda, l’università e tutti i professionisti che vi lavorano, rappresentino una task force notevole che ha prontamente risposto alle direttive inoltrate e approntato un sistema di accoglienza e di tutela esemplare, in modo semplice, chiaro, senza creare disagi e mettendo tutta la competenza e la disponibilità a servizio del cittadino.

Ringraziamenti del sindaco, del magnifico rettore e del direttore generale vanno “a tutti i professionisti che in questi giorni ed ore si sono messi a disposizione dando il massimo e grande dimostrazione di civiltà, servizio e competenza”.

Quali i consigli del direttore sanitario:

stare tranquilli, lavarsi le mani frequentemente;

evitare di frequentare luoghi affollati, preferendo l’aria aperta;

accedere alle strutture sanitarie solo se strettamente necessario e secondo modalità indicate;

in caso di starnuti o tosse coprire la bocca e il naso con fazzoletto meglio se monouso, e, in mancanza di questo, con l’interno del gomito.

Per evitare di sovraffollare l’ospedale verranno approntati all’esterno dei punti di informazione che daranno le indicazioni sul dal farsi. Anche nei reparti ci sarà disposizione ad un accesso di visitatori ridotto per stanza rispetto alla consuetudine.

Ricordiamo i numeri messi a disposizione dalla Regione per i cittadini:

numero verde 800.556060, lunedì-venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 15,00

Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli): 055.5454777 – rientrocina@uslcentro.toscana.it

Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio): 050.954444 – rientrocina@uslnordovest.toscana.it

Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena): 800.579579 – rientrocina@uslsudest.toscana.it