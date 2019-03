Maltrattamenti all’asilo: la Lega dissente dalla concessione dei domiciliari

SIENA. Dal Gruppo Consiliare Lega Siena riceviamo e pubblichiamo.

“In merito alla revoca della misura degli arresti domiciliari alla Patrizia Madotto per la vicenda dei maltrattamenti inflitti ai bambini affidati alla sua custodia, il gruppo Consiliare Lega Siena esprime il suo dissenso circa il provvedimento adottato dalla A. G.

Sebbene non vi sia pericolo di reiterazione del reato e ritenendo già blando il provvedimento iniziale, la Lega Siena ritiene che in considerazione della particolare gravità del reato non debba sussistere altro che il carcere, ritenendo inoltre che le conseguenze sui bambini a carattere psicologico di tale comportamento criminoso non si concluderanno con la eventuale condanna, ma si protrarranno per un tempo indefinito e speriamo non permanente.

Auspichiamo altresì che chi commette qualsiasi reato nei confronti dei bambini non possa avvalersi di provvedimenti che siano alternativi al carcere e non possano godere di sconti di pena.

La Lega Siena si unisce alla indignazione ed allo sconcerto dei genitori”.