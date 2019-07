Maltempo: la Camera di Commercio raccoglie i dati sui danni

Le Associazioni di categoria quantificano le perdite provocate dagli eventi atmosferici del 27 e 28 luglio

Camera di Commercio di Siena

SIENA. La Camera di Commercio si è resa disponibile a raccogliere, attraverso la fondamentale collaborazione delle associazioni economiche di categoria, una prima quantificazione economica dei danni causati dagli eventi atmosferici di sabato 27 e domenica 28 luglio alle attività commerciali, turistiche, dei servizi, industriali e artigianali interessate .

Sono esclusi da questa tipologia di valutazione i danni subiti dalle imprese agricole che saranno oggetto di attenzione nell’ambito di altre procedure d’intervento come la dichiarazione dello stato di calamità .

Entro giovedì 1 agosto le Associazioni comunicheranno alla Camera di Commercio i dati a loro pervenuti che saranno poi, in forma aggregata , trasmessi ai comuni per il perfezionamento dello stato di emergenza regionale e per la richiesta di quello nazionale.

Si invitano pertanto le imprese a prendere tempestivamente contatto con le strutture delle associazioni di categoria capillarmente diffuse sul territorio per fornire loro tutte le informazioni necessarie alla quantificazione dei danni subiti.

Camera di Commercio esprime nell’occasione la propria vicinanza e solidarietà alle imprese e alle famiglie così duramente colpite dagli eventi atmosferici del 27 e 28 luglio 2019.