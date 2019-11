SIENA. A Siena in Via del Costone una struttura ricettiva è stata evacuata (13 persone), per lo smottamento del terreno a monte del fabbricato.

La Provincia comunica che la S.O.P.I. – Sala Operativa Provinciale Integrata di Protezione Civile è attiva da ieri alle 22. Provincia, Prefettura, Vigili del Fuoco stanno seguendo costantemente la situazione con interventi mirati.

L’Arbia è uscito dagli argini a Taverne. Chiusa la strada interna.