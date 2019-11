Maltempo: chiuse alcune strade nel Comune di Siena

Si raccomanda di mettersi in strada solo se strettamente necessario

SIENA. La squadra degli operai e tecnici del Comune di Siena con gli uomini e le donne della Polizia Municipale sono al lavoro da questa notte per arginare i danni causati dal maltempo.

Al momento sono chiuse al traffico le seguenti strade: Strada del Mandorlo, Via del Costone per lo smottamento del terreno, Strada di Salteano ad Isola d’Arbia, inizio di Strada di Montalbuccio nella parte bassa che parte da Colonna di San Marco.

Si raccomanda di mettersi in strada solo se strettamente necessario anche per facilitare le operazioni delle squadre che sono al lavoro.