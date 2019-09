Maggioranza: “Il Pd nomini l’ad di Sei Toscana”

SIENA. Dai capigruppo di Maggioranza del Consiglio Comunale di Siena riceviamo e pubblichiamo.

“Il Comune di Siena sta ancora aspettando, da oltre quattro mesi, la nomina dell’amministratore delegato di Sei Toscana per poter finalmente trattare tariffe e servizi che oggi sono assolutamente carenti e che questa Giunta vuole migliorare in favore dei cittadini.

La scelta di non nominare alcun membro del CdA da parte della nostra amministrazione dimostra che il PD, anche quando ha l’intero CdA a disposizione, non è capace di risolvere i problemi operativi occupandosi solo del valzer delle poltrone.

Il PD nomini l’amministratore delegato subito, oppure diano le dimissioni tutti i suoi consiglieri visto che la politica è un servizio e non la spasmodica ricerca di un incarico.

Più cassonetti e meno poltrone”.