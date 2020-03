M5S: “Coinvolgere i cittadini per vincere le sfide del cambiamento climatico”

SIENA. “L’Italia è uno dei pochi paesi europei in linea per raggiungere gli obiettivi 2020 di sviluppo ambientale ed un front runner sul tema della riduzione delle emissioni di CO2. Risultati di questo tipo possono essere raggiunti soprattutto grazie al coinvolgimento dei cittadini che modificano i loro stili di vita in un’ottica più sostenibile. Qualsiasi direttiva o norma resterebbe infatti lettere morta senza una continuare azione di sensibilizzazione e informazione dei cittadini”. Così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Daniela Rondinelli nel suo intervento al dibattito pubblico “Le sfide dell’Europa di fronte al cambiamento climatico”, organizzato da Legambiente Siena.

“Resto convinta che la proposta dello scorporo degli investimenti per la sostenibilità ambientale e sociale dal calcolo del rapporto deficit/Pil, avanzata dal Movimento 5 Stelle, sia la migliore opzione possibile – ha aggiunto -. Nell’ottica di trovare un bilanciamento tra una serie di posizioni particolarmente configgenti emerse in Consiglio europeo nelle ultime settimane ritengo non più procrastinabile il superamento dei meccanismi di coordinamento tra gli Stati così come sono stati concepiti finora. In questo senso, sarebbe opportuno lasciare ampi margini di flessibilità a quegli Stati che hanno mostrato le migliori performance ambientali. L’utilizzo del rapporto deficit PIL come unico strumento di coordinamento economico ha mostrato tutti i suoi limiti portando austerità e bloccando le politiche espansive necessarie per la crescita”.

“Come ulteriore meccanismo premiante, sarebbe auspicabile legare l’accesso ai fondi europei non più soltanto ad un astratto calcolo basato su spesa e rendicontazione ma all’impatto sul benessere comune che è stato ottenuto dall’utilizzo dei fondi stessi”.

Nell’occasione, l’Europarlamentare Rondinelli, in serata, ha anche visitato la città ed ha incontrato il Portavoce senese alla Camera dei Deputati Luca Migliorino e gli attivisti locali, confrontandosi su diverse tematiche che interessano la città e la provincia.