M5S: “Apologia di nazismo: il rettore prenda seri provvedimenti”

FIRENZE. “Le inquietanti affermazioni sul nazismo del prof. Castrucci dell’Università di Siena ci lasciano sbigottiti. I suoi post antisemiti e celebrativi di Hitler e del nazionalsocialismo, contenenti una lettura revisionista della storia di quegli anni e di quei personaggi, non possono essere tollerati, soprattutto in un docente. Chiediamo che il Rettore dell’Università di Siena prenda seri provvedimenti contro chiunque si faccia portatore di simili messaggi. Faccio anche appello al Ministro Fioramonti affinché intervenga sulla questione in modo altrettanto deciso”, ha detto Irene Galletti, consigliera regionale MoVimento 5 Stelle