Lutto all’Università di Siena per la scomparsa del professor Claudio Scala

E' stato ordinario di Statistica e per tanti anni direttore dell’Istituto di Statistica dell'Ateneo senese

SIENA. Profondo cordoglio all’Università di Siena per la scomparsa del professor Claudio Scala, docente dell’Ateneo senese dove ha lavorato per quasi tutta la sua carriera accademica.

Scala aveva iniziato la sua attività di docenza alla fine degli anni 60 nella facoltà di Scienze economiche e bancarie dove era stato nominato professore straordinario alla cattedra di Statistica nel 1975 e ordinario dello stesso insegnamento nel 1978.

Fondatore e direttore dell’Istituto di Statistica per molti anni, ha promosso l’istituzione del corso di laurea in Scienze statistiche ed economiche. Intensa la sua attività scientifica, con un elevato numero di pubblicazioni riguardanti la metodologia statistica e le sue applicazioni in vari campi della ricerca, tra cui importanti lavori sulla mortalità infantile, sui test di normalità multivariata e sulla tassonomia di grandi mammiferi.

I colleghi lo ricordano con stima e affetto.