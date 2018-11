Un rinvio dovuto ad impegni istituzionali dell'assessore regionale all'Agricoltura

SIENA. La riunione prevista per domani in Prefettura per approfondire i vari aspetti dei problemi connessi alla presenza di lupi sul territorio provinciale, per sopraggiunti impegni istituzionali dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Marco Remaschi, è rimandata al 3 dicembre prossimo.