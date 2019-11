L’Università di Siena al China International Import Expo di Shanghai

Il professor Claudio Rossi è intervenuto oggi sulle nuove strategie per la sostenibilità in agricoltura

SIENA. Il professor Claudio Rossi del dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di Siena è intervenuto oggi a Shanghai al China International Import Expo (Ciie), che vede l’Italia partecipare tra gli ospiti d’onore, a seguito degli accordi intercorsi tra i due governi in occasione della visita di Stato nel nostro paese del presidente della RPC Xi Jinping, nel marzo scorso.

Il professor Rossi, invitato dall’Istituto per il Commercio estero (ICE) a tenere una relazione nell’ambito di un seminario sulla qualità e la sostenibilità in agricoltura e nell’industria alimentare, ha descritto alcuni strumenti utilizzabili per lo sviluppo di una nuova visione strategica in agricoltura, ha parlato di qualità, certificazione e sfruttamento dei prodotti.

Alla seconda edizione del Ciie, che si è aperta martedì e si conclude domenica, partecipano 170 paesi. La partecipazione italiana è coordinata dall’Ice-Agenzia su incarico del Ministero dello Sviluppo economico.