Ludoteca 3.0: il progetto innovativo arriva per conquistare

Accanto ai tradizionali giochi da tavolo anche strumenti tecnologici per gli "artigiani digitali"

SIENA. Giovedì 5 dicembre alle ore 18,30 presso i locali del Centro Civico “La Meridiana” a Siena (Via Pietro Nenni 8/A) si terrà la presentazione ufficiale del progetto “Ludoteca 3.0”, progetto portato avanti dalla sinergia tra tre associazioni del territorio: il Comitato Siena 2, l’Archivio provinciale Unione Donne Italiane della provincia di Siena e l’associazione GameStorm Siena destinataria dell’intervento.

La Ludoteca 3.0 sarà un luogo in cui, accanto ai tradizionali giochi da tavolo e di ruolo, sarà possibile trovare e fare uso di alcuni strumenti innovativi (stampante 3D, taglio laser, schede arduino e raspberry…) che sostengono e promuovono una produzione sostenibile. L’unione tra la tradizionale ludoteca e gli strumenti dell’artigianato digitale permetterà la creazione di un’officina del gioco da tavolo, in cui chiunque possa ideare e realizzare un proprio gioco da tavolo, progettandone e realizzandone i componenti. Questo progetto intende facilitare l’approccio alle tecnologie 3D mediante il gioco provando anche a recuperare il divario di genere in ambito tecnologico.

Questo progetto è stato presentato sul Bando “Giovani protagonisti per le comunità locali” realizzato da Cesvot grazie al contributo di Regione Toscana – GiovaniSì in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in continuità con altre progettualità realizzate in questi ultimi anni finalizzate a promuovere percorsi di partecipazione per facilitare l’incontro tra generazioni e soprattutto tra giovani ed associazionismo. Inoltre, alla luce delle positive e proficue collaborazioni sperimentate con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena con l’obiettivo di contribuire ulteriormente ad avvicinare i giovani ai valori e alla pratica del volontariato e, più in generale, della solidarietà, questo Bando ha realizzato la partecipazione e il sostegno della stessa Fondazione.

All’evento prenderà parte anche l’Assessore Clio Biondi Santi, Manuela Bartali Vicepresidente della delegazione Cesvot di Siena e Carlo Rossi Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in rappresentanza delle istituzioni che hanno promosso il bando “Giovani protagonisti per le comunità locali” permettendo la realizzazione di questo progetto. Seguirà un piccolo aperitivo e la lezione del corso di modellazione e stampa 3D.