Lotta alla droga: prosegue l’impegno della Guardia di Finanza

Il resoconto dell'attività del mese di dicembre 2019

SIENA. Anche nell’ultimo mese dell’anno appena decorso, in concomitanza delle festività natalizie, si confermano alti l’attenzione e l’impegno profuso delle fiamme gialle senesi nel contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti nel territorio della Valdelsa.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena hanno intensificato i controlli in tale settore strategico su tutto il territorio di competenza, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’Autorità di vertice del Corpo, con particolare attenzione alle aeree adiacenti gli istituti scolastici e ai luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

Nello specifico, nel corso di vari appostamenti effettuati, i finanzieri hanno svolto una minuziosa attività di osservazione dei giovani ed in particolare di quelli già noti quali consumatori di sostanze stupefacenti.

Nei pressi di un noto istituto scolastico senese, prima dell’ingresso degli studenti in aula, sono stati eseguiti numerosi controlli, anche con l’ausilio delle unità cinofile specificatamente addestrate nella ricerca di sostanze stupefacenti, in seguito ai quali è stato individuato un giovanissimo che occultava sulla propria persona marijuana già pronta all’uso in quanto confezionata in spinelli.

Il prefato soggetto è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Vieppiù, è prendendo abbrivio da tali circostanze e fenomenologie che diparte una più mirata attività info-investigativa di intelligence, finalizzata alla ricostruzione dell’intera filiera illegale, all’individuazione degli eventuali pusher di zona, nonché dei canali di provenienza delle citate sostanze.

Tali tipologie di controlli testimoniano ancora una volta l’attenzione della Guardia di Finanza su un pericoloso e recrudescente fenomeno presente sul territorio, che si insinua tra la popolazione giovanile attraverso diversi canali di diffusione, con l’intento non solo di prevenire e reprimere ogni possibile situazione di rischio ma anche di comprendere le ragioni che portano i giovani a cercare effimere sensazioni nelle droghe.