L’Ordine dei medici interviene su Nottola

Il presidente Monaco: "Gli attacchi mediatici ingenerano sfiducia verso il servizio pubblico"

SIENA. L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Siena non ci sta a subire questo duro attacco mediatico nei confronti dei professionisti dell’ospedale di Nottola. “Questi attacchi – dice il presidente Roberto Monaco – non fanno altro che ingenerare sfiducia verso il servizio pubblico e verso i professionisti che ogni giorno e ogni notte , nonostante la carenza di personale assicurano con dedizione e passione la tutela della salute dei cittadini . La medicina del nostro tempo è basata sulla evidenza e la gestione della qualità e della sicurezza si basa su fatti e analizza i dati . Il sentito dire ingenera solo confusione e destabilizza chi , affetto da una patologia, cerca solo risposte ai propri bisogni di salute . Non stupiamoci poi se avvengono aggressioni agli operatori sanitari o se il cittadino sceglie il privato al pubblico. La politica pensi all’organizzazione al fine di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare meglio e lasci la cura a chi ha studiato per questo