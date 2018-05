L’oculistica senese protagonista al Congresso di Oftalmologia di Cuba

Baiocchi è intervenuto in diretta col trattamento chirurgico mini-invasivo del glaucoma

SIENA. Oculistica senese protagonista al meeting internazionale di oftalmologia di Cuba con le MIGS, Mini-Invasive Glaucomas Surgeries, al centro del congresso. Primo piano sulla chirurgia mini-invasiva per il trattamento del glaucoma, con una lettura magistrale tenuta dal dottor Stefano Baiocchi, specialista della UOC Oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese diretta dal professor Gian Marco Tosi, ospite a L’Avana della Società Cubana di Oftalmologia. Durante il congresso, il dottor Baiocchi ha inoltre eseguito in diretta due interventi anti-glaucoma con due diverse tecniche mini-invasive.

Al policlinico di Siena, da oltre 5 anni il dottor Baiocchi esegue questo tipo di operazioni mirate a diminuire le controindicazioni per il paziente, attraverso interventi che tendono ad anticipare il trattamento chirurgico, perché eseguito in stadi più precoci della patologia. «Questo approccio, di scuola anglosassone e condiviso dalla World Glaucoma Society, si avvale di procedure che permettono di abbassare il tono oculare con una minore invasività ed una maggiore sicurezza rispetto ad altre tecniche più tradizionali – spiega il dottor Stefano Baiocchi -. Lo scopo è quello di riportare il valore della pressione intra-oculare a valori non dannosi per la vitalità delle cellule che compongono il nervo ottico, riducendo l’uso di farmaci potenzialmente dannosi per le strutture oculari. Così facendo – conclude il dottor Baiocchi -, si è in grado migliorare la qualità della vita del paziente, favorendo un più rapido decorso post-operatorio».