Locazioni turistiche: obbligatorio comunicare gli immobili destinati

I locatori saranno anche tenuti a comunicare le presenze ai fini Istat

SIENA. Parte da oggi, 1° marzo, l’obbligo per i locatori di trasmettere le informazioni riguardanti gli immobili destinati a locazione turistica. Per coloro che per la prima volta concedono in locazione turistica alloggi di proprietà, la comunicazione dovrà essere inviata entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto.

Gli stessi locatori saranno anche tenuti a comunicare le presenze turistiche ai fini ISTAT, come già fanno tutte le altre strutture ricettive extra-alberghiere (affittacamere, bed and breakfast e case vacanze).

La comunicazione deve essere effettuata su una piattaforma online messa a disposizione dal Comune, con il coordinamento della Regione, così da acquisire, per quanto di competenza dell’Ente i dati in esso contenuti relativamente alle finalità di tipo statistico.

Sul sito: http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Funzione-turismo-sovracomunale/LOCAZIONI-TURISTICHE/Locazioni-turistiche è disponibile l’informativa dettagliata sugli obblighi previsti dalla normativa regionale con il link alla Regione a cui collegarsi per accedere alla piattaforma telematica. Una volta completato l’iter il locatore ha l’obbligo di comunicare gli arrivi e le partenze dei propri ospiti, sia per rispondere a quanto previsto dalla legge regionale 86 del 2016, sia per i fini Istat sui flussi turistici.