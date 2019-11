L’infanzia al centro del prossimo incontro “Sguardi di donna (sul diritto)”

Appuntamento lunedì, 11 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

SIENA. Nuovo appuntamento a Siena con il ciclo di lezioni “Sguardi di donna (sul diritto)”, organizzato dal Dipec, Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico, europeo e comparato dell’Ateneo, insieme a “lecostituzionaliste”, una rete informale che raccoglie la maggior parte delle docenti italiane di diritto costituzionale.

Dopo Lorenza Carlassare, prima costituzionalista in Italia, lunedì 11 novembre, alle ore 16 nell’aula Romani del complesso didattico San Francesco, interverrà Elisabetta Lamarque dell’Università di Milano Bicocca per parlare del tema dell’infanzia. A partire da un suo recente lavoro, la professoressa tratterà del principio dell’interesse superiore del minore in una prospettiva costituzionale. “Un principio – spiegano le professoresse Tania Groppi ed Elena Bindi, docenti di diritto pubblico presso il Dipartimento di studi aziendali e giuridici dell’Ateneo e coordinatrici del ciclo di incontri – che deve guidare tutte le istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, i tribunali, le autorità amministrative e gli organi legislativi che assumano decisioni relative ai bambini, come sancito dall’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. L’incontro sarà anche l’occasione per celebrare l’anniversario della Convenzione, ratificata in Italia nel 1991, la cui adozione viene ricordata ogni anno il 20 novembre, con la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il ciclo di lezioni proseguirà il 19 novembre con Anna Mastromarino e il 2 dicembre con Roberta Calvano, che parleranno di loro recenti lavori, per concludersi con una ospite d’eccezione, la scrittrice Dacia Maraini (18 maggio), che parlerà di Chiara D’Assisi e di altre figure femminili nate dalla sua penna.

Il programma del ciclo di lezioni è pubblicato nel sito http://dipec.wp.unisi.it/.