Licenziamenti ARE: solidarietà ai giornalisti licenziati

Sena Civitas Siena Aperta Pietraserena Osservatorio di Bioetica Scienza e Vita chiedono l'intervento del Comune

SIENA. I Circoli, Associazioni e Movimenti sottoscrittori hanno preso conoscenza che in data odierna la cooperativa editrice dell’emittente radiofonica Antenna Radio Esse ha dato seguito alla propria volontà di licenziare tutto il proprio personale giornalistico, mettendo fine a una voce che informava Siena e i cittadini della sua provincia fin dal 1976.

Ciò comporta un depauperamento notevole nel mondo dei media senesi, della pluralità delle informazioni a base della democrazia e di alte professionalità, tanto più tenuto conto che altre crisi editoriali sono in atto o stanno maturando sia nella carta stampata che nell’emittenza.

E’ parere degli scriventi che tale crisi vada risolta con un nuovo piano di sviluppo ed esortano la Regione Toscana, già espressasi per voce della vicepresidente Monica Barni, a operare in questa direzione a partire dall’incontro fissato per il 20/9 presso la stessa Regione.

Auspichiamo inoltre che anche il Comune di Siena sappia trovare le forme e i modi per sostenere una favorevole composizione.

Sena Civitas Siena Aperta Pietraserena Osservatorio di Bioetica Scienza e Vita