Libertà e Giustizia ha incontrato De Mossi

Ampia convergenza di vedute nell’ambito della gestione dei beni culturali

SIENA. Nella giornata di ieri (18 luglio) una delegazione del Circolo Libertà e Giustizia di Siena ha incontrato il sindaco De Mossi.

Tra i temi trattati, una particolare attenzione è stata dedicata alla funzione da assegnare ai principali beni culturali pubblici – Santa Maria della Scala in primis – che, in quanto beni comuni, deve necessariamente rappresentare un’occasione per affermare la preminenza dei diritti delle persone quali la libertà, l’uguaglianza, la pari dignità, affinché siano rimossi gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono il pieno esercizio (cfr. l’art. 1 dello Statuto del Comune di Siena).

La delegazione che ha partecipato all’incontro ha potuto riscontrare nel primo cittadino un’ampia convergenza di vedute che, nell’ambito della gestione dei beni culturali pubblici, consente di sperare in una decisa inversione di rotta rispetto alle politiche fino ad ora attuate.