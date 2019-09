Lezione magistrale del medico del Paris Saint German all’Università di Siena

Il 6 e il 17 settembre incontri aperti al pubblico nell’ambito delle attività didattiche del master in Fisioterapia applicata allo sport

SIENA. Il medico del Paris Saint Germain, il dottor Cristiano Eirale sarà ospite dell’Università di Siena il prossimo 6 settembre nell’ambito della giornata finale delle tesi di master in Fisioterapia applicata allo Sport.

Eirale terrà una lezione magistrale aperta al pubblico, alle ore 9.15, nell’aula magna del Rettorato, dal titolo “Groin pain syndrome in football: errare umanum est, perseverare diabolicum, tertia non datur”.

Seguiranno le esposizioni delle tesi della 9° edizione del master e la proclamazione dei masterizzandi.

Il 17 settembre, nell’ambito delle attività didattiche del master, si terranno degli altri incontri aperti a tutti gli interessati: le lezioni del professor Lars Arendt Nielsen, tra i più noti ricercatori internazionali sui meccanismi del dolore muscolo scheletrico, dal titolo “Muscle pain and dysfunctions: from research to clinical practice”, e

del dottor Matteo Castaldo su “Trigger Points in Musculoskeletal Dysfunctions”.