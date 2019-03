Lettera aperta delle associazioni della disabilità all’amministrazione comunale

Oggetto: la consulta della disabilità, il comitato barriere architettoniche e il garante della disabilità

SIENA. Lettera aperta al sindaco di Siena

Agli assessori al sociale e pari opportunità

Ai signori consiglieri comunali

Egregi signori,

le associazioni della disabilità esprimono il loro sconcerto per le procedure adottate dall’amministrazione in merito al bando per la costituzione della consulta, in merito al mancato insediamento del comitato per le barriere architettoniche e alla nomina del garante della disabilità.

Riteniamo che la consulta doveva essere composta dopo una consultazione delle nostre associazioni che invece avete voluto procedere da soli ledendo i nostri diritti di rappresentanza.

Invece di emettere un avviso pubblico potevate scriverci invitandoci a indicare i nostri rappresentanti.

Chiediamo che venga immediatamente insediato il comitato per le barriere architettoniche con componenti indicati da noi come è sempre stato.

Chiediamo una immediata convocazione delle associazioni di e per disabili al fine di stabilire un modus operanti condiviso e trasparente.

Riteniamo che l’amministrazione non possa procedere con scelte unilaterali come sin qui è avvenuto e in mancanza di segnali precisi, ci vedremo costrette a mettere in scena iniziative che, sinceramente, vorremmo evitare.

In fede.

Alessandro Turci Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Alessandro Arrigoni Associazione Nazionale Mutilati e invalidi Civili

Francesco Nencini Associazione Senese Down

Lorenzo Corradeschi Associazione Paraplegici

Alberto Negri Associazione autismo Siena

Giuliana De Angelis Auser Siena

Associazione Le Bollicine

Lucia Bucci Associazione Insieme per il dopo di noi