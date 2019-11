Lega: “Niente Vigili davanti alle scuole? polemiche strumentali”

"Il servizio non sarà sospeso, anzi, ci sarà maggiore presenza sul territorio"

SIENA. Da Lega Siena riceviamo e pubblichiamo.

“Ancora una volta registriamo polemiche strumentali contro l’amministrazione comunale. A seguito della comunicazione relativa alla possibile sospensione da parte della polizia municipale del servizio all’entrata e uscita dalle scuole, l’ex sindaco Valentini ha tuonato contro l’amministrazione comunale, non ricordandosi che una lettera identica in tutto e per tutto è stata inviata agli istituti scolastici negli anni del suo mandato da sindaco. La differenza con la precedente amministrazione sta tutta nel voler finalmente affrontare i problemi piccoli e grandi che la città trascina con sé ormai da troppi anni. Apprendiamo infatti con soddisfazione che il servizio presso le scuole non verrà sospeso come qualcuno dice, ma che, con l’entrata in servizio dei sei nuovi agenti, la polizia municipale sarà in grado di garantire una sempre maggiore presenza sul territorio a partire proprio dagli istituti scolastici”.