Lega: “In risposta all’analisi del consigliere Piccini…”

SIENA. Da Eleonora Raito capogruppo Lega Siena in Consiglio comunale riceviamo e pubblichiamo.

“Trovo abbastanza esilarante come la minoranza abbia a sindacare su dove e in quale misura investire.

Sebbene i suggerimenti siano sempre ben accolti, non credo sia sorpresa per nessuno la notizia appresa dalla Corte dei conti sui 13 milioni da restituire, che unitamente al 1mil e 300mila euro di debito fuori bilancio, lasciano a quest’amministrazione ben poco da sprecare.

L’idea del percorso pedonale proposto dal Cons. Mazzini, come ho sostenuto in sede di Consiglio Comunale, è condivisibile, come lo sono tutti i progetti che vanno a valorizzare la cinta muraria senese. Purtroppo, la situazione economica ereditata da questa Amministrazione, non lascia molto margine agli investimenti, che andranno ben ponderati dando la precedenza a tutto ciò che risulterà non derogabile.

Per questa ragione, ho ritenuto fosse un atto di buon senso non gravare sulle tasche dei senesi impegnando Sindaco e Giunta per la realizzazione di tale opera, come richiesto dai Consiglieri di “Per Siena”, quanto piuttosto reperire fondi dalla Regione o da privati.

L’unico motivo di rancore che posso avere in prima persona, è legato unicamente alla gestione scellerata della precedente amministrazione, che con il suo cattivo governo, ha lasciato noi amministratori ad avere pochi mezzi da poter investire sulla nostra Siena e per i cittadini senesi.

Se i nuovi arrivati vengono paragonati all’armata Brancaleone, mi congratulo con i più esperti per l’ottimo lavoro ed il Grande risultato ottenuto”.