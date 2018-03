“Le professioni nelle Forze armate e nelle Forze di polizia” a Siena

Incontro presso l'aula magna storica del Rettorato

SIENA. Un focus sulle strutture scientifiche e sui laboratori altamente specializzati delle Forze armate e delle Forze di polizia, che offrono opportunità di carriere per vari profili di laureati, sarà al centro dell’incontro organizzato all’Università di Siena giovedì 15 marzo.

L’iniziativa dal titolo “Le professioni nelle Forze armate e nelle Forze di polizia” sarà aperta alle ore 17, presso l’aula magna storica del Rettorato, dal rettore Francesco Frati.

Interverranno, moderati da Mario Perini, dell’Università di Siena: il Questore Maurizio Piccolotti, Polizia di Stato, Siena; il Colonnello Stefano Di Pace, Arma dei Carabinieri, Comando provinciale, Siena; il Colonnello Carlo Vita, Guardia di Finanza, Siena; il Colonnello Michele Fraterrigo, 186° Reggimento Paracadutisti Folgore, Siena; il Colonnello Marco Lant

Aeronautica Militare, 4° Stormo ”Amedeo d’Aosta”, Grosseto.

L’incontro apre il ciclo di iniziative dell’Ateneo senese dedicate al mondo del lavoro e ai percorsi professionali “Aperitivi con le imprese”.

Al termine, sarà infatti offerto un aperitivo nell’aula consiliare, per facilitare il dialogo e lo scambio diretto tra i partecipanti in un’atmosfera informale.

Il ciclo è organizzato dal Liaison office dell’Ateneo in collaborazione con l’ufficio Placement e Career service.