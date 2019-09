Le Fiamme Gialle scoprono 2 lavoratrici senza contratto

SIENA. In concomitanza con la stagione estiva, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena ha disposto il rafforzamento del dispositivo di controllo economico del territorio, rivolgendo le azioni ispettive anche al fenomeno del lavoro nero, che in relazione alle attività stagionali presenti nella provincia di Siena e in relazione all’incremento del numero di utenti e clienti delle ordinarie attività commerciali vede in questo periodo un momento di possibile recrudescenza.

Nell’ambito di tale azione di contrasto al lavoro irregolare, ì militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, alcuni giorni fa, hanno trovato all’interno di un esercizio commerciale di una località della Valdichiana, due donne intente ad attività di manovalanza, senza una regolare assunzione e prive di copertura assicurativa e previdenziale.

Entrambe hanno asserito di essere state appena assunte, ma gli approfondimenti hanno consentito di dimostrare la totale irregolarità della loro posizione lavorativa, previdenziale e assicurativa.

Altri due dipendenti invece, sono risultati essere regolarmente assunti.

Le posizioni irregolari sono state prontamente comunicate al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e per il datore di lavoro si profila, oltre all’irrogazione di pesanti sanzioni, il concreto rischio di vedersi sospesa l’attività economica.

Le due lavoratrici, invece, dovranno essere regolarizzate anche per il periodo di lavoro già prestato a pena di ulteriori più gravi sanzioni.