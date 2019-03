Le donne di Avis Taverne e Arbia donano il sangue

Sangue donato e non versato: contro il femminicidio

SIENA. Una donazione di sangue tutta a tinte rosa per la festa della donna per dire basta alla violenza di genere e ai femminicidi. Così l’Avis di Taverne e Arbia ha scelto di festeggiare l’8 marzo chiamando a raccolta le donatrici di sangue che si sono recate al centro emotrasfusionale di Siena per il gesto di solidarietà. Le donne dell’associazione hanno voluto celebrare così il più alto valore della parità di genere abbattendo qualsiasi pregiudizio anche in tema di beneficenza.

Ad accompagnarle il presidente di Avis Taverne e Arbia Umberto Bongini: «Una donazione in occasione dell’8 marzo che è ormai diventato un appuntamento fisso per le nostre donatrici. E’ il segnale forte delle nostre iscritte contro il femminicidio contrapponendo con un piccolo gesto il sangue donato a quello versato nei numerosi casi di violenza sulle donne che si registrano troppo spesso».

Le donatrici hanno poi voluto omaggiare anche le donne che lavorano al centro emotrasfusionale di Siena portando in dono a tutte loro un ramoscello di mimosa.