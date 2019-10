Lavoro edile sicuro con la realtà virtuale di Unisi

Collaborazione tra Santa Chiara Lab e lEnte scuola edile

di Augusto Mattioli

SIENA. La realtà virtuale può dare un importante contributo per la sicurezza del lavoro nell’attività edilizia, il settore più ad alto rischio di incidenti mortali. Questa strada di educazione dei lavoratori verrà percorsa alle aziende senesi grazie ad un progetto realizzato dal laboratorio di realtà virtuale del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive che opera al Santa Chiara Lab dell’università di Siena, in collaborazione con l’ente senese Scuola edile.

Il progetto che simula il lavoro in un cantiere indicando i rischi che il lavoratore corre se non rispetta le regole che esistono, permetterà ai partecipanti ai corsi per la sicurezza nel lavoro, che l’ente Scuola edile periodicamente organizza, di avere informazioni e indicazioni dirette, indossando un apposito visore che permette di entrare, ovviamente senza rischi, nel cantiere edile virtuale e capire cosa fare per essere più sicuri. Una sperimentazione che sarà attuata in tutte le aziende aderenti alla Scuola edile.

“Grazie a questa metodologia – ha sottolineato questa mattina presentando il progetto Alessandro Innocenti, direttore del dipartimento universitario che da tempo lavora nella realtà virtuale – è possibile riprodurre situazioni di emergenza verificando poi i tempi di risposta e le procedure seguite dai lavoratori per la loro soluzione e per l’eventuale attivazione di soccorsi esterni”.

“L’applicazione di queste nuove tecnologie – ha puntualizzato Giannetto Marchettini, presidente di Cassa edile- è la sfida vinta su come la ricerca possa svolgere un fondamentale ruolo nel migliorare gli ambiti professionali nel settore della sicurezza. Certo non elimineremo alla radice il problema sicurezza ma questo progetto è un grosso passo in avanti”.

Per il rettore dell’ ateneo senese Francesco Frati “questo progetto è un esempio concreto di come un prodotto possa essere utile per attività che hanno un rilievo importante per la sicurezza per chi lavora e per la società nel suo insieme”.