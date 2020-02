Lavoro e parità: al via il progetto all’istituto Sarrocchi

SIENA. Ha preso il via da pochi giorni il progetto ” lavoro e parità”, presso l’Istituto Sarrocchi. Il progetto, curato nella realizzazione scolastica, dalla professoressa Vanni, ed in collaborazione con il Comune di Siena, prevede una serie di incontri con alcune classi.

“Lavoro e parità” è un progetto che mira a superare stereotipi e pregiudizi di genere nella scelta dei percorsi formativi e professionali e rendere gli studenti più consapevoli delle opportunità presenti nel mondo del lavoro partendo da modelli femminili che nei secoli passati hanno sfidato la società e talvolta le loro stesse famiglie per portare avanti i loro progetti, le loro ricerche per rivoluzionare i canoni dell’epoca per arrivare ai giorni nostri con le testimonianze di role role model femminili e maschili.