L’Associazione Dislessia propone l’incontro “Imparare il latino e il greco”

SIENA. La sezione AID di Siena organizza martedì 15 maggio dalle 16.30 alle ore 18.30, l’incontro informativo gratuito “Imparare il latino e il greco: spunti per una didattica inclusiva” presso la Libreria Becarelli, in Viale G. Mameli 14, a Siena.

Nel corso dell’incontro, la Prof.ssa Cecilia Guerranti, docente di lettere, latino e greco, illustrerà un metodo di studio per l’apprendimento delle lingue antiche per gli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e fornirà suggerimenti per una didattica inclusiva e indicazioni per l’esame di Stato.

È richiesta conferma di partecipazione via e-mail all’indirizzo siena@aiditalia.org oppure via telefono al n° 393/0665084. L’incontro è riservato ai docenti interessati all’argomento.

AID: Associazione Italiana Dislessia ( http://www.aiditalia.org/it/ )

AID – Associazione Italiana Dislessia – nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima colpisca circa 1.900.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione, senza fini di lucro, è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).