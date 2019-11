L’assessore Benini verifica la situazione del “sabbione”

Il campo da rugby tornerà al Comune a febbraio 2020

Dopo la risoluzione anticipata, deliberata dal Consiglio Comunale nell'aprile 2018, della concessione in convenzione all'Università di Siena del campo da rugby dell'Acquacalda, il Comune non è ancora rientrato in possesso dell'impianto.

Come informa l’assessore allo sport Paolo Benini: “Contrariamente a quanto precedentemente affermato dall’Università, da telefonata intercorsa ieri (5 novembre .- ndr), l’acquisizione al patrimonio comunale non avverrà prima della fine del prossimo mese di febbraio, quando l’Ateneo sarà in possesso delle certificazioni necessarie al Comune per poter procedere a far rientrare il bene all’interno del suo patrimonio. L’auspicio – ha proseguito Benini – è quello di garantire, in breve tempo, un campo che permetta alla realtà rugbystica senese di proseguire al meglio la sua attività che, negli ultimi anni, ha registrato importanti traguardi portando il rugby ad essere una disciplina di punta a livello cittadino”.