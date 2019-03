L’assessore Appolloni fa chiarezza in merito alla richiesta di dimissioni

SIENA. “Sento il dovere di chiarire – spiega l’assessore Appolloni -, in merito a quanto pubblicato dai giornali ed al comunicato di Sena Civitas, che il ruolo di assessore è un ruolo di fiducia del sindaco e che in ciò si distingue dai ruoli elettivi come quello del consigliere comunale.

In merito alle vicende interne dell’Associazione – conclude l’assessore – queste non sono di interesse dell’Amministrazione comunale che, in ogni caso, si è già espressa in merito.

Stante quanto sopra, dunque, intendo continuare ad operare con il massimo impegno al fine del bene comune dei cittadini senesi, anche di quanti non mi hanno votato”.