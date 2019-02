L’assessore alla salute Appolloni in visita alle Scotte

Giovannini: "Con l’amministrazione comunale abbiamo un ottimo rapporto, stima reciproca e grande collaborazione"

SIENA. «È stato per noi un vero piacere ricevere la visita istituzionale dell’assessore alla salute del Comune di Siena Francesca Appolloni. Con l’amministrazione comunale abbiamo un ottimo rapporto, stima reciproca e grande collaborazione: per questo ringraziamo l’assessore per l’attenzione e la sensibilità nei confronti del nostro ospedale». Con queste parole il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Valtere Giovannini, ha accolto l’assessore Francesca Appolloni, in visita istituzionale al policlinico Santa Maria alle Scotte insieme capo di gabinetto Daniele Tacconi. Ad accoglierli, oltre al direttore generale, c’erano anche il direttore sanitario Roberto Gusinu, il direttore amministrativo Enrico Volpe, il direttore del Dipartimento Tecnico Filippo Terzaghi e l’ingegner Andrea Franci.

La visita in ospedale è poi iniziata dal CIO, Centro di Immunoncologia, e quindi dall’UOC Immunoterapia Oncologica diretta dal professor Michele Maio, il quale ha illustrato le attività in corso e in divenire di un reparto che è un centro di eccellenza internazionale per la lotta e la ricerca contro il cancro. La visita è proseguita all’interno del Dipartimento Materno-Infantile, accompagnati dal direttore, il professor Mario Messina, e da tutti gli altri professionisti del dipartimento. «Come amministrazione – ha dichiarato l’assessore Appolloni – vogliamo essere vicini alle Scotte. Per me è stato un piacevole ‘ritorno a casa’ e questo incontro ha confermato la volontà di lavorare in sinergia con l’Azienda, che in questi anni è notevolmente cambiata in senso positivo, con la crescita di alcune eccellenze e una costante attenzione verso i bisogni di salute dei cittadini».