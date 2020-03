L’Asp Città di Siena e l’Ordine dei Farmacisti grati per le mascherine

SIENA. Dall’Asp Città di Siena riceviamo e pubblichiamo.

“Un sentito grazie al sindaco De Mossi da parte di tutta l’Asp Citta di Siena (Amministratori, lavoratori e anziani ospiti) per aver fatto recapitare alla Struttura Campansi mille mascherine chirurgiche che saranno utilizzate per implementare la protezione degli operatori sanitari e degli altri lavoratori.

Siamo particolarmente felici che l’ASP Città di Siena sia stata individuata tra i destinatari di questo contributo, che risulta particolarmente significativo non solo per l’entità del medesimo, ma anche per l’alto valore sociale che concretamente esprime, testimoniando ancora una volta il forte legame che questa Azienda ha con l’Amministrazione Comunale.

Ogni gesto di solidarietà è per tutti noi una dimostrazione tangibile di sensibilità e di sostegno che ci esorta a lavorare sempre con maggiore impegno in favore delle persone anziane che trovano ospitalità presso le nostre Strutture.

Anche in questa prova tremenda che ci tocca tutti così profondamente e che ha fatto cambiare ormai da tempo le nostre abitudini, non è mai venuto a mancare lo spirito che ci fa essere una grande famiglia, unita e serena per i nostri anziani, che ci fa sentire parte integrante della Città e ci rende orgogliosi di essere Senesi e Italiani.

Grazie di nuovo e insieme ce la faremo”.

Il ringraziamenti dei farmacisti

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siena, a nome di tutti i Colleghi, ringrazia l’Amministrazione comunale di Siena nelle persone del sindaco Luigi De Mossi e dell’assessore Francesca Appolloni per la sensibilità dimostrata nel reperire mascherine di protezione per i farmacisti. Nei prossimi giorni contiamo di ricevere da Enti di categoria un congruo numero di dispositivi di protezione individuale che, insieme a queste prime consegnate dal Comune di Siena, saranno distribuite affinché i farmacisti operino in sicurezza in ogni Farmacia della nostra provincia in modo che la funzione di presidio di prima istanza, disponibile e pronto a soddisfare in modo completo le richieste dell’utenza, sia ancor più vicino ai cittadini in momento come questo dove la prevenzione è ancora più di sempre il miglior alleato per superare le difficoltà.