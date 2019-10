L’ambasciatrice colombiana in visita all’Università di Siena

SIENA. Il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati ha ricevuto ieri mattina l’ambasciatrice della Colombia in Italia, Gloria Isabel Ramirez Rios, accompagnata dal consigliere culturale Nestor Pongutà Puerto.

All’incontro nel palazzo del rettorato hanno partecipato anche i docenti Andrea Pisaneschi del Dipartimento di Giurisprudenza, Claudio Rossi e Marco Andreassi del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e

Farmacia, e una dottoranda colombiana che studia in Ateneo.

I progetti di collaborazione avviati dal Dipartimento di Giurisprudenza con alcune università colombiane sono stati illustrati all’ambasciatrice dal professor Andrea Pisaneschi: nell’ambito delle relazioni accademiche con i paesi dell’America Latina sono infatti previsti un accordo Erasmus Plus per la mobilità studentesca, collaborazioni di ricerca e l’organizzazione congiunta di una summer school. Il professor Claudio Rossi ha inoltre descritto le attività con le associazioni colombiane dei produttori di caffè, progetti che sono legati soprattutto alla possibilità di estrarre sostanze di valore nutraceutico dai prodotti di scarto della lavorazione, per sostenere attraverso l’innovazione le aziende impegnate nel settore.

“L’ambasciatrice è stata colpita dalla dinamicità del nostro Ateneo – ha detto il rettore Francesco Frati, che nell’incontro ha sottolineato il profilo internazionale dell’Università di Siena -, e si è mostrata molto interessata a sostenere le iniziative già avviate e a impegnarsi per rafforzarle. L’obiettivo comune è quello di avvicinare ancora di più i due paesi attraverso la collaborazione universitaria. Il nostro interesse, in particolare, riguarda le attività di ricerca e la mobilità studentesca”.