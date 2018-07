L’Accademia dei Fisiocritici si congratula con i soci Vincenzini e Zari

VINCENZINI Massimo

SIENA. L’Accademia dei Fisiocritici esprime le più vive congratulazioni a due suoi soci: a Massimo Vincenzini, per essere stato eletto presidente della prestigiosa Accademia dei Georgofili, e a Rosanna Zari, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Forestali, divenuta membro della stessa Accademia fiorentina. “Ciò – afferma il Presidente dell’Accademia dei Fisiocritici Mauro Cresti – è motivo di soddisfazione e di orgoglio per questa Istituzione senese che li annovera fra i propri soci. Fisiocritici e Georgofili, due accademie toscane dense di storia, votata alla divulgazione di tutte le scienze la prima, focalizzata su agricoltura, ambiente, alimenti la seconda: da sempre vicine, con soci comuni e collaborazioni in atto, lo saranno ancor più ora per obiettivi comuni”.

Massimo Vincenzini è fisiocritico da pochi mesi: ordinario di Microbiologia Agraria e titolare della cattedra di Microbiologia dei Prodotti Alimentari presso l’Università di Firenze, svolge intensa attività di ricerca su queste tematiche, attestata da centinaia di pubblicazioni prevalentemente su riviste internazionali.

Rosanna Zari, agronomo senese, è socia dei Fisiocritici dal 2010 e già Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Siena con cui l’Accademia dei Fisiocritici ha organizzato e organizza vari appuntamenti divulgativi di argomento agrario.