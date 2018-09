Laborioso recupero di un’autocisterna piena di gas sulla Siena-Bettolle

Il traffico sull'arteria interrotto per circa tre ore dalle 20 in entrambi i sensi di marcia

SIENA. Dalle 13.30 circa di oggi (19 settembre) il Comando dei Vigili del Fuoco di Siena è impegnato per l’intervento di recupero di una autocisterna di gpl, che per guasto meccanico è ferma sulla Siena – Bettolle, corsia nord, all’altezza dello svincolo di Taverne Nord. L’automezzo sosta attualmente fuori dalle corsie di marcia e il contenitore del gas non ha subito alcun danno, per cui non ci sono perdite.

Il guasto riportato dall’asse posteriore non permette di far uscire il veicolo né in modo auton omo né con traino; è necessario l’impiego di un carrellone, previo travaso del gas. Per il travaso del gas la ditta proprietaria è riuscita a reperire una seconda autocisterna il cui arrivo sul posto è previsto per le 19.30 circa.

Per svolgere l’operazione in sicurezza sarà necessario interrompere in entrambi i sensi di marcia la Siena-Bettolle e a tale scopo, in accordo con ANAS che provvederà alla chiusura, per ridurre quanto più possibile i disagi alla circolazione, è previsto l’avvio delle operazioni a partire dalla 20.00 circa. Della circostanza è stata avvertita la Polizia Stradale ed il Comando dei Vigili Urbani di Siena; i Vigili Urbani provvederanno all’invio di una pattuglia per il controllo della circolazione sulla Via di Mociano, complanare al raccordo autostradale.

La durata dell’intera operazione, compreso la rimozione del veicolo, è stimata in circa 3 ore.