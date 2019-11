La strategia della tensione negli anni di piombo: conferenza a San Gimignano

Conferenza sulla strage di Piazza Fontana, sabato 30 novembre, a cura della LUS - Libera Università di San Gimignano

SAN GIMIGNANO. Il 30 novembre alle ore 16.00, presso Sala Tamagni a San Gimignano (via San Giovanni 38), in occasione della Festa della Toscana, l’Associazione Culture Attive organizza un incontro di approfondimento sul 1969, anno cruciale che ha segnato la nascita del terrorismo in Italia, denominato La strategia della tensione negli anni di piombo. Le vittime di Piazza Fontana.

Il dibattito sarà incentrato sul complesso periodo storico che si è determinato dal 1969 in poi, in particolar modo a seguito della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, quello che si identifica come l’inizio della strategia della tensione e del terrorismo interno in Italia.

Quest’anno, il 12 dicembre ci ricorderà che dalla strage sono passati 50 anni: per questo motivo si rende fondamentale un dialogo critico e attivo attraverso la memoria, i fatti storici e politici e in un’ottica di passaggio del testimone alle nuove generazioni.

L’incontro sarà moderato da Pietro Spataro, già vicedirettore de L’Unità, adesso direttore di strisciarossa.it, e vedrà gli interventi di Paolo e Federica Dendena dell’Associazione “Piazza Fontana 12 dicembre 69 Centro Studi e iniziative sulle stragi politiche degli anni 70”.

L’Associazione è da sempre in prima linea nel portare le proprie testimonianze in giro per l’Italia attraverso convegni, seminari di approfondimento, organizzazione di mostre e di dibattiti. Ha come obiettivi quelli di spiegare quanto accaduto relativamente alla strage di Piazza Fontana – avvenuta alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano il 12 dicembre 1969 – e alle vicende storiche, politiche e processuali ad essa seguite; di impegnarsi quotidianamente nella difesa dei valori più limpidi della democrazia, della carta costituzionale e della memoria storica della strage; di promuovere il passaggio del testimone della memoria alle nuove generazioni e il loro impegno e civile e morale per costruire e fortificare il muro della memoria condivisa sul periodo storico della strategia della tensione e degli anni di piombo.

La conferenza fa parte del programma di “Nel segno del 9”, ciclo di conferenze curato dalle Libere Università di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi e dalla LUS – Libera Università di San Gimignano, un progetto del Comune di San Gimignano, e vede la collaborazione di Arci Siena.

L’evento è a ingresso gratuito.