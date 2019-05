La Sport Siena Management si presenta alla città

Spiegherà il progetto della nuova cittadella dello sport

SIENA. Venerdì 10 Maggio alle ore 18.00 presso l’Hotel Garden in Via Custoza 2 La Sport Siena Management LTD, terrà un incontro con la citta per presentare la sua proposta per la nuova “CITTADELLA DELLO SPORT “ nell’area in via Sclavo denominata ATI 12 nello strumento urbanistico del Comune di Siena oggi, in parte, proprietà della Polisportiva Mens Sana 1871 con cui siamo in trattativa per la cessione .

La proposta parte dalla ristrutturazione del Palasport come fulcro, anche simbolico e d’affezione, del BASKET Mensanino e dello sport in generale della città per arrivare a una proposizione articolata di attività sportive e non, cercando di realizzare ed interpretare i nuovi bisogni e le nuove esigenze di cui la città, a nostro avviso, ha necessità (nuovo studentato per l’Università per Stranieri, un servizio razionale di parcheggi per un interscambio nella parte nord della città con il centro Storico) coniugando ed integrando il tutto con le storiche attività che insistono nell’Area gestite ed organizzate dalla Polisportiva .