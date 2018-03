Parte il 16 marzo la 5° edizione dell’insegnamento “Sostenibilità”. Aperto alla partecipazione di tutti gli interessati

SIENA. Prende il via il 16 marzo all’Università di Siena la quinta edizione del corso interdisciplinare in “Sostenibilità”, selezionato tra le cinque migliori esperienze di didattica sulla sostenibilità in Italia dalla RUS, la rete delle università per lo sviluppo sostenibile.

Il corso, che affronta temi di grande attualità in un ottica multidisciplinare, si terrà per tutto il secondo semestre, fino a giugno 2018, e sarà strutturato in 24 lezioni frontali che affronteranno gli aspetti di base legati all’ambiente, all’economia, alla giurisdizione, agli aspetti sociali e istituzionali, alla comunicazione e alla pianificazione nell’ambito della sostenibilità.

Un focus specifico nell’edizione di quest’anno sarà dedicato alle energie rinnovabili marine e alla gestione aziendale sostenibile.

L’insegnamento, attivato nell’ambito della laurea magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale e coordinato dal professor Simone Bastianoni del dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente, rientra tra i crediti liberi a scelta di tutti gli studenti dell’Ateneo senese per il proprio piano di studi, ed è aperto alla partecipazione del personale tecnico e amministrativo dell’Università di Siena e di tutti i cittadini interessati.

Tutte le informazioni sul corso, e le modalità per iscriversi, sono consultabili nelle pagine web del dipartimento, all’indirizzo: www.dsfta.unisi.it/it/ didattica/sostenibilità .

Per informazioni: corsosostenibilita@unisi.it.