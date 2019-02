La Provincia di Siena incontra l’Anas per la Cassia Sud

SIENA. Il presidente della Provincia Silvio Franceschelli e il consigliere provinciale sindaco del Comune di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni, hanno incontrato i responsabili Anas della zona per una programmazione coordinata degli interventi da realizzare.

In seguito, infatti, all’accordo siglato dalla Regione Toscana con Anas Spa, gran parte della rete viaria ritenuta di interesse nazionale e interesse regionale è stata trasferita alla società Anas a partire dal 15 Novembre 2018. Tra queste rientra la Cassia Sud.

In questo primo incontro si è convenuto con Anas l’opportunità che la Provincia di Siena e i sindaci dei territori attraversati dalla Cassia siano informati e coinvolti nella programmazione degli interventi di manutenzione su questa fondamentale arteria viaria.

Discorso a parte va fatto per la variante Monteroni-Monsindoli, il cui completamento dei lavori sarà inserito nella programmazione Anas in seguito alle rilevazioni, attualmente in corso, dello stato di consistenza delle opere nel passaggio del cantiere dalla Provincia di Siena ad Anas.

“Credo che sia nostro compito attuare una attenta programmazione, una concertazione col territorio e un continuo monitoraggio delle opere – afferma il consigliere e sindaco Gabriele Berni, nominato dal presidente anche coordinatore istituzionale ed operativo per l’ area Crete senesi e Valdarbia, – specie in merito a una variante tanto attesa quanto utile.”

“Con oggi inizia un percorso che vedrà la Provincia di Siena come coordinatore delle esigenze e delle istanze del territorio in merito a una arteria viaria fondamentale – conferma il Presidente della Provincia Silvio Franceschelli – A breve convocheremo un incontro con i Sindaci interessati dal passaggio della Cassia e tutti insieme lavoreremo in stretta sinergia con Anas per cercare di far tornare tale storica strada all’importanza che merita, ma soprattutto a dare sicurezza ai cittadini, turisti e lavoratori che la percorrono ogni giorno”.