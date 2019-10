La Prefettura dirama il vademecum “Gite scolastiche in sicurezza”

SIENA. Nei giorni scorsi è stato inviato all’Ufficio Scolastico Provinciale un sintetico vademecum* contenente semplici regole e consigli ai quali gli istituti scolastici della provincia potranno fare riferimento per garantire le migliori condizioni di sicurezza per studenti ed insegnanti che nel corso dell’anno faranno ricorso, per le gite scolastiche, al noleggio di autobus con conducente.

Messo a punto d’intesa con la Sezione di Polizia Stradale e l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Siena, il vademecum offre agli istituti scolastici dell’intera provincia utili suggerimenti sulle cautele necessarie nella scelta dell’azienda di trasporto e sulle verifiche da effettuare in merito a mezzi e conducenti messi a disposizione, con la possibilità, in ogni caso, di segnalare con congruo anticipo alla Polizia Stradale data e luogo di partenza, numero di partecipanti, azienda e conducente incaricato, così da consentire all’Organo di polizia di disporre, all’occorrenza, i necessari controlli preventivi.

Nella prospettiva di corrispondere nella misura più ampia possibile alle richieste di controllo preventivo che perverranno dagli istituti scolastici, alla Polizia Stradale potranno affiancarsi, sulla base di intese in corso di definizione, le Polizie Municipali.

*Vademecum Trasporto scolastico