La Polizia sequestra a Siena mezzo chilo di marijuana

Arrestato un 47enne inglese con lo zaino pieno di "roba"

SIENA. Nel corso dell’attività di controllo e di prevenzione delle Volanti, anche in materia di sostanze stupefacenti, disposta dal Questore con particolare riferimento al contrasto del consumo di droghe nei luoghi di aggregazioni giovanile, sabato scorso, (19 ottobre) gli agenti hanno notato un individuo con uno zaino che si stava dirigendo verso il centro della città.

In sospettiti dall’atteggiamento dell’uomo che alla vista dell’auto della Polizia ha manifestato un insolito nervosismo, i poliziottilo hanno subito controllato, costringendolo a vuotare lo zaino. All’interno c’erano ben cinque confezioni, da cento grammi l’una, di marijuana, perfettamente etichettata col relativo peso, messa abilmente sottovuoto e termosaldata per impedirne la percezione all’esterno.

L’uomo non ha potuto fare altro che ammettere le sue responsabilità ed i poliziotti, a questo punto, hanno esteso il controllo anche alla sua abitazione. Qui, in un appartamento del centro, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno anche rinvenuto il materiale per il confezionamento e la suddivisione in dosi della sostanza stupefacente: bilancino, rotoli di cellophane, buste per il sottovuoto, oltre ad un altro piccolo quantitativo della stessa sostanza.