La Polizia scende in campo contro la violenza sulle donne

SIENA. La Polizia di Stato scende in campo contro la violenza di genere nella giornata di San Valentino.

Varie iniziative legate alla campagna “Questo Non è Amore” sono state organizzate in tutta la provincia, in collaborazione con le varie Associazioni di categoria.

A Siena, i poliziotti specializzati della Squadra Mobile della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura saranno presenti in Piazza Matteotti, dove verrà allestito un gazebo dalle 15 alle 19.

A Poggibonsi, con lo stesso orario, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza saranno al Centro Commerciale “Salceto”, mentre a Chiusi nel corso della mattinata il personale del Commissariato organizzerà l’iniziativa presso Piazza Dante alla stazione ferroviaria.