La Polizia rintraccia ragazza siciliana scomparsa

Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: INCHIESTA SICUREZZA

SIENA. Nei giorni scorsi, genitori preoccupati per la scomparsa della figlia diciannovenne, si rivolgono in via Montanini al personale della volante in servizio di controllo del territorio cittadino.

I poliziotti della Volante di quest’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico, durante il turno notturno di servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, ricevevano la richiesta di aiuto di due coniugi provenienti dalla Sicilia. Gli stessi, riferivano di trovarsi a Siena in visita ad un parente e che poco prima, in una via del centro, la loro figlia diciannovenne, M.M., sofferente di gravi patologie mentali, si era allontanata repentinamente, probabilmente a seguito di una crisi depressiva, sparendo dalla loro vista.

In effetti la ragazza, l’anno scorso aveva conosciuto un ragazzo coreano e probabilmente se ne era invaghita anche se la storia era finita.

Gli operatori, dopo aver acquisito una foto della ragazza da parte della madre, per il tramite della locale Sala Operativa diramavano la nota di ricerca sull’interno territorio cittadino e nelle aree limitrofe, attivandosi fattivamente nelle ricerche della giovane, in diretto raccordo coi genitori della stessa, sino a quando, verso le ore 8.00 del mattino, riuscivano a rintracciarla in questo centro storico, in stato confusionale.

Dopo aver fatto intervenire sul posto personale medico per le necessarie cure, la ragazza veniva affidata ai genitori.