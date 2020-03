La Polizia Municipale intensifica i controlli sul territorio

Denunciato un uomo a Siena per acquisti non indifferibili

SIENA. Intensificata l’attività di controllo sul territorio da parte della Polizia Municipale per fare osservare i provvedimenti di prevenzione al contagio previsti dal DPCM del 9 marzo e dalle ordinanze comunali.

Nel corso di uno di questi controlli, in località Due Ponti, gli agenti hanno

denunciato una persona ai sensi dell’art. 650 del codice penale in quanto da un altro Comune si trovava a Siena per effettuare acquisti di materiale che non rientra nelle categorie di beni legati ad esigenze primarie non rimandabili.

Gli agenti della Municipale stanno inoltre effettuando i controlli nelle attività commerciali per accertare che vengano fatte rispettare le distanze di sicurezza previste dal DCPM e gli orari di chiusura al pubblico.