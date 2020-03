La Polizia Municipale denuncia 3 persone per infrazione del decreto

SIENA. Le persone controllate oggi, 29 marzo, dalla Polizia Municipale sono state 109, altrettante le autocertificazioni acquisite, 3 le persone sanzionate in base all’art. 4 del Decreto Legge 19/2020. La prima perché fermata alla guida della sua auto in località Due Ponti e da accertamenti è risultata proveniente da Poggibonsi senza nessun valido motivo, così come l’altra che da Quercegrossa si trovava in viale Cavour, mentre la terza, un pedone di nazionalità non italiana, si trovava a Siena senza nessuna giustificazione prevista dalla normativa.

Nessuna infrazione, invece, dalle verifiche effettuate in 9 esercizi commerciali.

I 7 droni, messi a disposizione e guidati, gratuitamente, dal nucleo SAPR Protezione Civile Misericordia di Siena, durante la notte hanno sorvolato il centro cittadino; stamattina Strada di Certosa, via G. Gigli, via E. S. Piccolomini e il quartiere di Vico Alto; nel pomeriggio le zone di Ravacciano, Stazione ferroviaria, viale Cavour, viale V. Emanuele II, gli Orti dei Tolomei e l’area di Sant’Agostino.