La Mobille: apre a Siena una nuova attività-laboratorio tutta al femminile

L’inaugurazione domani, 2 dicembre, alle ore 17, in via Camollia 126

SIENA. Un laboratorio di idee, dove con creatività dal vecchio prendono vita oggetti nuovi, nell’ottica della valorizzazione e del riuso sostenibile: è La Mobille, l’officina del bello che apre i suoi battenti domani, 2 dicembre, in via Camollia 126, a Siena.

La Mobille, boutique di arredi e oggetti d’epoca selezionati e restaurati, nasce dall’idea coraggiosa di una giovane donna senese che ha deciso di credere e investire nei suoi sogni, in un momento non facile, in cui il contesto cittadino e del territorio ha bisogno di rinnovamento e vitalità.

Rannicchiata in un luogo fascinoso, una storica piccola stamperia del centro storico, appoggiata su un pavimento di mattoni vecchi e intoccabili, nella penombra di un portone grande e protetta dai muri più antichi, La Mobille è un progetto che attinge al passato per guardare con ambizione al futuro.

Non un semplice negozio, ma la volontà di essere un luogo di incontro e di scambio, di confronto e trasformazione: mobili e arredi del tempo che fu, oggetti lasciati andare e non trattenuti, a volte amatissimi, atmosfere che odorano di strada e case, magazzini, cantine, garage, rimesse e campi, hanno le loro storie da raccontare. Per questo il negozio diventerà sede di eventi, letture, ospitando momenti culturali per offrire alla città un posto accogliente dove ritrovare negli oggetti racconti, aneddoti e particolari che li rendono unici.

Ma l’ambizione de la Mobille è di diventare laboratorio per le donne e delle donne. “Nel prossimo futuro – spiega Camilla Magnelli, proprietaria e ideatrice dell’officina del bello– vorrei aprire la mia attività alla partecipazione e al contributo di altre donne, in particolare a donne che stanno attraversando momenti difficili dal punto di vista umano e professionale. Vorrei che alle mie mani si aggiungessero quelle di altre artigiane che possano contribuire con la loro passione e le loro storie a rendere grande questo progetto al femminile”.

Lo studio e la realizzazione grafica del logo e dell’immagine coordinata per La Mobille è stata realizzata dall’agenzia pubblicitaria Pop Comm, un gruppo di giovani professionisti senesi recentemente premiati agli OpenartAward 2018.

L’inaugurazione si terrà a partire dalle ore 17, quando il portone sarà aperto a tutte le persone curiose e sarà offerta una degustazione di tè e torte. Informazioni dettagliate sui servizi offerti si trovano sul sito www.lamobille.it e sulle pagine FB e Instagram “La Mobille – Officina del Bello”, dove è già possibile seguire i preparativi in continuo aggiornamento.