La messa dell’Arcivescovo in diretta dalla cappella della Madonna del Voto

Appuntamento domenica, 15 marzo, alle ore 11 su Canale Tre (canale 12 o 95), Tv Siena (canale 80), Canale Civico (canale 210) e sulla Radio diocesana Mia Radio

SIENA. Domenica prossima 15 marzo alle ore 11, all’interno della Cattedrale di Siena, l’Arcivescovo di Siena – Colle di Val D’Elsa – Montalcino, monsignor Augusto Paolo Lojudice celebrerà la messa dalla cappella della Madonna del Voto. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Canale Tre (canale 12 o 95), Tv Siena (canale 80), Canale Civico (canale 210) e sulla Radio diocesana Mia Radio. Mia Radio è ascoltabile sulle frequenze Fm 94.7, 96.8, 97.2, 101.65 e sulla piattaforma Dab digitale con un bacino potenziale di 300mila ascoltatori in Fm e molto più ampio attraverso il nuovo sistema digitale e lo streaming attraverso il sito miaradiosiena.it . Si ringrazia per la collaborazione tecnica Rete IVO e M.C.M. Service.

L’emittente radiofonica diocesana, Mia Radio, trasmetterà ulteriori momenti di preghiera, di formazione e di catechesi nel corso delle prossime settimane (la programmazione sarà disponibile sulla pagina FB dell’arcidiocesi e sul sito arcidiocesi.siena.it).

In particolare saranno trasmessi via radio la via crucis il venerdì alle ore 19,00, i prossimi tre appuntamenti del Quaresimale del Duomo il sabato alle ore 18,30.



Ricordiamo, infine, che la chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Paese invitando ogni famiglia, ogni comunità religiosa a recitare il rosario la sera del 19 marzo festa di San Giuseppe alle ore 21, possibilmente esponendo un piccolo telo bianco o una candela accesa alle finestre delle nostre case. L’Arcivescovo ha invitato i parroci dell’Arcidiocesi a non far mancare attraverso tutte le modalità possibili la presenza e la preghiera alle loro comunità. “Continuiamo a far suonare le campane delle nostre chiese secondo le abitudini solite: la gente deve sapere che, se anche al chiuso, noi celebriamo ogni giorno per loro e per tutta l’umanità. La forza dell’eucarestia non è trattenuta dalle mura delle chiese”.