La memoria fa bottega a Siena e Grosseto

Il 19 dicembre sul palco undici racconti di ispirazione senese saranno i protagonisti della rassegna promossa dal sindacato dei pensionati Fipac

SIENA. Undici racconti di ispirazione senese, altri 8 di matrice maremmana. Diciannove racconti che il 19 dicembre saranno i protagonisti dell’evento finale della ‘Bottega della memoria’, l’annuale rassegna promossa dal sindacato dei pensionati delle attività commerciali FIPAC, aderente a Confesercenti, dedicata al racconto e alla condivisione di storie, ricordi ed esperienze di vita vissuta di ex imprenditori over 50. Giunta quest’anno alla sua 6° edizione, la Bottega della Memoria ha allargato il suo perimetro di partecipazione: oltre ai consueti racconti in arrivo da Siena e provincia, per la prima volta parteciperanno otto storie provenienti da Grosseto, per un totale di 19 racconti. In base alle anticipazioni, quest’anno più che mai le storie in lizza racconteranno esperienze professionali, vicende di persone che hanno dedicato una vita all’attività commerciale prima di poter tirare il fiato.

L’evento finale, aperto al pubblico, sarà in programma giovedì 19 dicembre dalle ore 15.30 nella sede Confesercenti di Siena: ad interpretare le testimonianze raccolte sarà la compagnia teatrale il “Bucchero” di Bettolle; al termine dell’iniziativa, rinfresco augurale per i partecipanti.

Immagine allegata: un momento dell’evento finale 2018 de la Bottega della memoria