La madre non risponde al telefono: allertati i Carabinieri

Un'ottantenne caduta dal letto soccorsa con l'aiuto dei Vigili del Fuoco

SIENA. Una signora 45enne ha chiamato la madre ottantenne che abita da sola a Taverne d’Arbia. Ma l’anziana non rispondeva al telefono, tanto che la figlia si è preoccupata e ha chiamato i Carabinieri non trovandosi a Siena. I militari sono intervenuti e dal momento che non sentivano nessuno rispondere dall’appartamento hanno chiamato i Vigili del fuoco che hanno aperto la porta. La donna era a terra al lato del letto e non riusciva a rialzarsi, così è stata accompagnata al pronto soccorso delle Scotte ma è in buone condizioni. La telefonata della figlia le ha salvato la vita.